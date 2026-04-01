‘ಭಾವೆಯವರ ಇತಿಹಾಸದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ’

ನರಗುಂದ: 'ನರಗುಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಾಡಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ದ ಬಂಡಾಯ ಸಾರಿದ ಭಾಸ್ಕರರಾವ್ ಭಾವೆಯವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾಸ್ಕರರಾವ್ ಭಾವೆಯವರ ಅರಮನೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪುರಸಭೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ.ಇದರ ಅರಮನೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅನ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ನರಗುಂದದ ಕುರುಹು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅರಮನೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ವಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪುರಾತತ್ವ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸ್ಮಿತಾ ರಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅರಮನೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ, ತೈಲವರ್ಣ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ, ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಸಾರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವರ ಪ್ರಭಾವ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರವಂತೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ವಿವರ ಈ ಕಲೆ ಮೂಲಕ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ,. ಕಟ್ಟಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಭಾವೆಯವರ ಅವಶೇಷಗಳ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಯಾವಗಲ್ ನರಗುಂದ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ವಿ.ಸಂಕನೂರ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಮೇಶ ಬ್ಯಾಳಿ, ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸುವರ್ಣಾ, ಬಸು ಪಾಟೀಲ, ಪವಾಡೆಪ್ಪ ವಡ್ಡಿಗೇರಿ, ರಾಚನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮಾರುತಿ ಅರ್ಭಣದ, ಸಿದ್ದು ಹೂಗಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>