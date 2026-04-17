‘ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜದ ಪರ ಶಾಸಕ’

ನರಗುಂದ: ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ, ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಿರಂತರ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನರಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಲಮತದ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕುರುಬರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರು ದಂಡಿನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಸಕ ಪಾಟೀಲರು ನರಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಕನಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಸಮಾಜ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅರಿಯಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಮಾತನಾಡುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ನರಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ.ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರು ದಂಡಿನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೀಲಪ್ಪ ಗುಡದಣ್ಣವರ, ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಫಕೀರಪ್ಪ ಸವದತ್ತಿ, ಸುನೀಲ ಕುಷ್ಟಗಿ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಗುದಗಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಮೆಣಸಗಿ, ಅನಿಲ ಧರಿಯಣ್ಣವರ, ಬೀರಪ್ಪ ದುಂಡಿ, ಬೀರಪ್ಪ ಕಲಹಾಳ, ರಂಗಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ ಕೊಳಲದ, ನೀಲಪ್ಪ ಬೆಳಹುಂಡ, ರಂಗಪ್ಪ ಕಲಕೇರಿ, ಚಳ್ಳಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ, ಅಶೋಕ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಹನಮಂತ ಕಾಡಪ್ಪನವರ, ಬಸು ಸವದತ್ತಿ, ಸುರೇಶ ಸವದತ್ತಿ ಹಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-23-420276323</p>