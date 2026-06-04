<p><strong>ನರಗುಂದ:</strong> ಬೈಕ್ನ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಣದ ಚೀಲವನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೋಗಿದ್ದು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿದಿದು ಬಂದಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣಕೀಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಫಕೀರಪ್ಪ ಶಿದ್ದಪ್ಪ ನುಗ್ಗಾನಟ್ಟಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿ.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ರೈತ ಫಕೀರಪ್ಪ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನರಗುಂದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಕೋರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಬಿಐ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹4.80 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಲಚಿಯವರ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲೆ-ಅಡಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೈಕ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣದ ಬ್ಯಾಗ್ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ನರಗುಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-23-156278773</p>