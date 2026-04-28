ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತಲು ಆಗ್ರಹ

ನರಗುಂದ: 'ಮಲಪ್ರಭಾ ಬಲದಂಡೆ ಮತ್ತು ಕೊಳಚೆ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಳಹಂತದ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲುವೆಗಳ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ ಮರ್ಚಪ್ಪನವರ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಈ ಭಾಗದ ಕಾಲುವೆಗಳು ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ನೀರು ಹರಿಯದಂತಾಗಿದೆ. ಮಲಪ್ರಭಾ ಬಲ ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಕೊಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳಚೆ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಕಂಟಿ, ಕಸಗಳ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ ಕಾಲುವೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಮುಂದೆ ಸಾಗದೇ ಪಕ್ಕದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಹಲವು ಸಲ ಮನವಿ ನೀಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೂಳು, ಜಾಲಿ, ಕಂಟಿ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತದೆ, ನೀರು ಹರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೂಳೆತ್ತಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡದೆ ಹಣ ನುಂಗಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜಗದೀಶ ಕುರಿಯವರು ಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶೇಖರಗೌಡ ಪಿ, ಶಿವಾನಂದ ಬ್ಯಾಳಿ, ಗುರಶಾಂತ ನರಸಾಪೂರ, ಸುರೇಶ ಐನಾಪೂರ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ಬದಾಮಿ ಇದ್ದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-23-1089336978</p>