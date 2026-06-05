‘ಗುರುವಿನ ಜ್ಞಾನದ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಬೆಳಕು’

<p>ನರಗುಂದ: ’ಗುರು ಎಂದರೆ ಬೆಳಕು, ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯವಾದಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಕರಗುವಂತೆ, ಗುರುವಿನ ಜ್ಞಾನದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬೆಳಕು ಲಭಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ಪತ್ರಿವನಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ಧವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಎಸ್. ಕೆಂಚನಗೌಡ್ರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 2002-03ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುರು ವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>’23 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನರಗುಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ. ದಂಡನಾಯ್ಕರ ಮಾತನಾಡಿ, ’ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರೆ ಹರಿಸುವ ಗುರುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಗುರುಶಿಷ್ಯರ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ಮೆಲಕು ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಚ್.ಎ. ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಂದಗಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರೇಣುಕಾ ಹೂಲಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಹಲಗೌಡ್ರ, ನಿರ್ಮಲಾ ಹನಸಿ, ಗೀತಾ ಕಂಬಳಿ, ರವಿ ತಳವಾರ, ಹನುಮಂತ ಮೇಟಿ, ಮುತ್ತು ರಾಯರಡ್ಡಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಗುಡಸಲಮನಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಚಲವಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 2002-03ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-23-1506629684</p>