‘40ರ ಬಳಿಕ ಆರೋಗ್ಯದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿ’

ನರಗುಂದ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಔಷಧಿಗಿಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುಷ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಶೇಖರಗೌಡ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಆಯುಷ್ಯದ ಮೂಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 100 ಹಾಸಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನರಗುಂದದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಬ್ ಕಮೀಟಿ ಚೇರಮನ್ ಆಗಿದ್ದ ನಾನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಟ್ಟಡ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಔಷಧಿ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭರಿಸಲು ಸಿದ್ದವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಸಂತ ಜೋಗಣ್ಣವರ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದಂಡಿನ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶೋಭಾ ಪಾಟೀಲ, ಪುತ್ರರಾದ ಉಮೇಶಗೌಡ, ಮಹೇಶಗೌಡ, ಸಹೋದರ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಚಿಕ್ಕಮಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎನ್.ಕೆ.ಸೋಮಾಪೂರ, ಬಿ.ಕೆ. ಗುಜಮಾಗಡಿ, ವಾಸಣ್ಣ ಜೋಗಣ್ಣವರ, ಎಸ್.ಜಿ.ಮುತ್ತವಾಡ, ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ, ಚಂದ್ರು ದಂಡಿನ, ನಿಂಗಣ್ಣ ಗಾಡಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಟಿ, ಎ.ವಿ.ಗುಡಿಮನಿ, ಬಿ.ಬಿ.ಐನಾಪೂರ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜಾಲಿಕಟ್ಟಿ, ಆಯುಷ್ಯ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಅಶೋಕ ಮತ್ತಿಗಟ್ಟಿ, ಪ್ರದೀಪ ಗುಡಿಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>