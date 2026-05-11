‘ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಆದರ್ಶ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ’

ನರಗುಂದ: ನಾಡು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧ್ವಿ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರು. ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಆದರ್ಶಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂದು ಧಾರವಾಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಜರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾನರಡ್ಠಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಡ್ಡಿ ಸಮಾಜದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮಹಾಸಾಧ್ವಿ ಶಿವಶರಣೆ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮರ 604 ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ. ಆರ್. ಯಾವಗಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಲು ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸರ್ವರೊಂದಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಒಡಕುಗಳು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಬಾರದು ಎಂದರು.

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ, ಪಂಚಗೃಹ ಗುಡ್ಡದ ಹಿರೇಮಠದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಪತ್ರೀವನ ಮಠದ ಗುರು ಸಿದ್ಧವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಉಮೇಶಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 80ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ 16 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿನ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಬಾಪುಗೌಡ ತಿಮ್ಮನಗೌಡ್ರ, ವಿವೇಕ ಯಾವಗಲ್ಲ, ಡಿ.ಎಚ್ ಅಜ್ಜಿ, ಡಾ.ವೀರನಗೌಡ್ರ, ಎಸ್ ವೈ ಪಾಟೀಲ, ವಾಸುರಡ್ಡಿ ವೆಂಕರಡ್ಡಿಯವರ, ಎನ್ ವ್ಹಿ ಮೇಟಿ, ಶಾಂತನಗೌಡ ಮಲ್ಲನಗೌಡ್ರ, ವೆಂಕರಡ್ಡಿ ಹುಚ್ಚರಡ್ಡಿಯವರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯರಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸರಡ್ಡಿ ವೆಂಕರಡ್ಡಿಯವರ, ಹನುಮರಡ್ಡಿ ರಾಯರಡ್ಡಿ, ಶಿವರಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಲೂರ, ಸತ್ಯರಡ್ಡಿ, ಎಂ.ಎಚ್.ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260511-23-1353961792