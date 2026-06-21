ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ

<p><em>ಬಸವರಾಜ ಹಲಕುರ್ಕಿ</em></p>.<p>ನರಗುಂದ: ‘ಮಳಿಗಾಲದಾಗೂ ಬ್ಯಾಸಗಿ ಬಿಸಿಲ ಆಗೇತಿ. ಮಿರಗನ ಜಡಿ (ಮೃಗಶಿರ ಮಳೆ) ಸುರಿದಿದ್ರ, ಸ್ವಲ್ಪರ ಹೆಸರ ಕಾಳು ಬರತಿದ್ದವ. ಬರೀ ಆಕಾಶದಾಗ ಮೋಡ ನೋಡುದಾಗೇತಿ...’ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುರಕೋಡದಲ್ಲಿ ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತ ರೈತ ಮಹಾಗುಂಡಪ್ಪನ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅವರ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯವಾಗುತ್ತಲೇ ಪ್ರಖರ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲು ಚುರ್ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಧಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಕಮರುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ನೊಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿದಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹರ್ಷಗೊಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು, ಹೆಸರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಸಿ ಮೇಲೇಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಎಕರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ರೈತರು, ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅತ್ಯಶ್ಯ. ಬೆಳೆ ಹುಲುಸಾಗಿ ಕೈ ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ತಾಪಮಾನ 28 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯಾಗದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಪರೀತ ಎನಿಸುವ ತಾಪಮಾನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿದ ರೈತರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-23-77295871</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>