ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಗ್ರಹ

<p>ನರಗುಂದ: 23 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ 1.10 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿನ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮೂಗನೂರಿನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈಚೆಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರನಗೌಡ ಮೂಗನೂರ ಮಾತನಾಡಿ, 2002ರಲ್ಲಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಸ್ತಿ ರಜಿಸ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಠರಾವು ಪಾಸು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗದಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಹನಮಂತಪ್ಪ ಆದೆಪ್ಪನವರ, ಶೋಭಾ ಮಲ್ಲನಗೌಡ್ರ, ಪೀರಾಭಿ ನದಾಫ, ಅಮೀನಬಿ ನದಾಫ, ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ತಳವಾರ, ಶಾಂತವ್ವ ಶಾನವಾಡ, ಎಸ್.ಆರ್. ನದಾಫ, ನಾಗಪ್ಪ ಕ್ಯಾರಕೊಪ್ಪ, ನಾಗಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ, ಅರ್ಜುನಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಫಕೀರಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಪರಪ್ಪ ಬುಳ್ಳಣ್ಣವರ, ನಾಗಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಮೈಲಾರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ, ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರ, ಹನಮಂತಪ್ಪ ಜಾಲಿಹಾಳ, ಬಾಳಪ್ಪ ನಾಗನೂರ, ರುದ್ರಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-23-577849834</p>