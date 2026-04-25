ನರಗುಂದದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ

ಬಸವರಾಜ ಹಲಕುರ್ಕಿ

ನರಗುಂದ: ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಾಪಕರು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಸರ್ವೆಯಾಗದೇ ನೂರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಭೂಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಭೂಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುಷ್ಕರದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯದೇ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಭೂಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ರೈತರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

ನರಗುಂದ ಭೂ ಮಾಪನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬರಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಗದಗ ಮತ್ತು ರೋಣದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಭೂಮಾಪಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನರಗುಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮೂವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಾಪಕರು ಇದ್ದು, ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕೆಲಸ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆಕಾರ್ ಬಂದ್ ಕೆಲಸ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 11ಇ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಗೂ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿ ಭೂಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.

ಮುಷ್ಕರದಿಂದಾಗಿ ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ 400 ಅರ್ಜಿಗಳು, 11ಇ ಅರ್ಜಿಗಳು 300 ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೋಡಿ ಅರ್ಜಿಗಳು 200 ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಭೂಮಾಪಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿದ ಭೂಮಾಪಕರು ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಸರ್ವೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ನರಗುಂದ ಭೂಮಾಪನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260425-23-1024554798