‘ಇಲಾಖೆಯೇ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿ’

ಬಸವರಾಜ ಹಲಕುರ್ಕಿ

ನರಗುಂದ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಭಾಗ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ಕಾಲುವೆಗಳೇ ಆಧಾರ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೋಣ, ನರಗುಂದ, ಬಾದಾಮಿ, ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಬದಲು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಅನುದಾನದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದಾಗ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುವ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈಗೇಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಘಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ: ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಿದ್ದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮ ಆರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ವಾರಸುದಾರರು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘದವರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯದಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಮಲಪ್ರಭಾ ಕಾಲುವೆಗಳು ಅನಾಥವಾಗಿವೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಕಂಟಿ ಬೆಳೆದು ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀರು ಹರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತಾಗಿದೆ.

ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ: ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮವಾದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿನ ಜಾಲಿ ಕಂಟಿ, ಹೂಳು ತೆಗೆಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ರೈತರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರಿನ ಕರ ಪಾವತಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಘವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಾಲುವೆಗೆ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾದರೂ ಕೆಳಹಂತದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಳಹಂತದ ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ: ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರುಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನವೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಪೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡು ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ರೈತರ ಆರೋಪ.

ತುಂಬಿದ ಹೂಳು: ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದದಿಂದ ಕೊಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ 40 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಾಲಿ ಕಂಟಿ ಆವೃತವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನೀರು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇ