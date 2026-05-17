ಪಿಂಚಣಿ ವಿಳಂಬ: ಅಂಗವಿಕಲರ ಆಕ್ರೋಶ

<p>ನರಗುಂದ: ಅಂಗವಿಕಲರ, ವಿಧವೆಯರ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಜಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳವರ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರು ಶನಿವಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಶೈಲ ತಳವಾರ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮಸಾಬ ಸವಟಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳಾದ ನಮಗೆ ಸದರಿ ಪಿಂಚಣಿಯೇ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೇತಾಜಿ ನರಗುಂದ. ಸೈಯದ್ ಖಲೀಫ್, ಸಲಿಮಾ ಬಾಂಗಿ, ಶೋಭಾ ತಳವಾಯಿ, ರತ್ನಾ ಅಮೃತಗೌಡ್ರ. ಈಶ್ವರ್ ಕುಂಬಾರ, ಆಸ್ಪಾಕ್ ಜಗಿರ್ದಾರ್. ನಜೀರ್ ಜೋರಂ, ಲೋದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-23-88851093</p>