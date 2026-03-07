ನರಗುಂದ: ಮನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ನರಗುಂದ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಗವಿಕಲೆ ರತ್ನವ್ವ ಅಮೃತಗೌಡ್ರ ತನಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜಾಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ದಾರಿ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಅಂಗವಿಕಲರೊಂದಿಗೆ ಪುರಸಭೆ ಸಮೀಪ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿವೆ.</p>.<p>‘ನನಗೆ ಪುರಸಭೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನನಗೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ಪುರಸಭೆ ನನ್ನ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಪುರಸಭೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ರತ್ನವ್ವ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ನರಗುಂದ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾವಟಗಿ, ರಮೇಶ ಸೆಳಕೆ, ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಮುತ್ತು ಸುರಕೋಡ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜೋಗಣ್ಣವರ, ಗೋಪಾಲ ದ್ಯಾವಣವ್ವರ್, ನಾಗರಾಜ್ ಕಡೆಮನಿ, , ಹನಮಂತ ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ ನದಾಫ್, ಸಿದ್ದು ಗಡೇಕಾರ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260307-23-1711896821</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>