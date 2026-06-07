‘ಪೋಲಿಯೊ’ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ’

<p>ನರಗುಂದ: ‘ಪೋಲಿಯೊ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೊ ಅಭಿಯಾನದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಶ್ರೀಧರ ಚಿನಗುಂಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಟಾಸ್ಕ್ಫೋರ್ಸ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಯಾವ ಮಗುವೂ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಶೇ100ರಷ್ಟು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಆರ್.ಸಿ.ಕೊರವನವರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೊ ಅಭಿಯಾನ ಜೂನ್ 28 ರಿಂದ ಜುಲೈ 1 ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪೋಲಿಯೊ ಬೂತ್ಗೆ ಕರೆತಂದು ಲಸಿಕೆ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯವರು ತಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪೋಲಿಯೊ ಮುಕ್ತ ಎಂದು 2014ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಿಸಿದರೂ ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೊ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈಗಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿರಸ್ತೆದಾರ್ ಕೆ.ಆರ್.ಆರೇರ, ಡಾ.ಪಂಕಜಾ ಮೈತ್ರಿ, ಡಾ.ಸಂತೋಷ ಕರೇಭರಮಣ್ಣವರ, ಬಿ.ಎಂ.ಬಡಿಗೇರ, ಎಂ.ಜಿ.ಮುಂಡೇವಾಡಿ, ಆರ್.ಆರ್.ವಳಗಿ, ಪೂಜಾ ಶಿಂಧೆ, ಎನ್.ವೈ.ಬೇವಿನಗಿಡದ, ಜಿ.ಎಂ.ನರಗುಂದ, ವಿ.ಆರ್.ಗಿರಿತಿಮ್ಮಣ್ಣವರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಜ್ಜನ, ಡಿ.ಕೆ.ಹಳೇಮನಿ. ಎಂ.ಪಿ.ಶಿಗ್ಗಾವಂಕರ, ರೇಖಾ ಹಿರೆಹೊಳಿ, ಎಸ್.ಬಿ.ಕುರಹಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ.ಕೌಜಗೇರಿ, ಸಂತೋಷ ಅಂಬಿಗೇರ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈರಣ್ಣ ಗೂಳಣ್ಣವರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಿ.ಎಫ್ ಕುಂಬಾರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-23-310338031</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>