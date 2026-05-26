ತಂಪೆರದ ಮಳೆ: ಉರುಳಿದ ಮರ

ನರಗುಂದ: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸೋಮವಾರ 10 ನಿಮಿಷ ಮಳೆ ಸುರಿದು, ತಂಪೆರೆಯಿತು. ರೈತರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಮೂಡಿಸಿತು.

ಖಾನಾಪುರ, ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಜನರು ಪರದಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ರವಿ ತಳವಾರ ಹೇಳಿದರು.

ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಬ್ರಹತ್ ಬೇವಿನ ಮರವೊಂದು ಬಸವ್ವ ತಳವಾರ ಎಂಬುವವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಸಹಿತ ಉರುಳಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಈ ಮಳೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಅಭಿಪ್ರಯಪಟ್ಟರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260526-23-1013006189