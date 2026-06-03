ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ಆರಂಭವಾಗದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ

<p><em>ಬಸವರಾಜ ಹಲಕುರ್ಕಿ</em></p>.<p>ನರಗುಂದ: ಈ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಗಾರಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯದಂತಾಗಿವೆ. ನೆಪಕ್ಕೆ ಎಂಬಂತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆದರೂ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ80ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅರೆ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರದಿರುವುದು ರೈತರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ತುಂತುರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ರೈತರನ್ನು ಖುಷಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 36 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 19 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹೆಸರು ಕಾಳು, 17 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಸರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಈಗ ಸಕಾಲ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಳೆ ಸುರಿಯದೇ ರೈತರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಿಂಗಾರು, ಮುಂಗಾರು ಸಹಿತ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ, ಕಳಪೆ ಬೀಜ, ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಳೆಯಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿದೀತು ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ವರುಣದೇವ ಕೃಪೆ ತೋರಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಸರು ಬೀಜ ದಾಸ್ತಾನು: ಮುಂಗಾರು ಹೆಸರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬೀಜ ಒದಗಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. 40 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಬೀಜದ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಸಮರ್ಪಕ ಗೊಬ್ಬರವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಯೂರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ರೈತರು ಪರದಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ರೈತರು ಈ ಸಲ ಬೇಗನೇ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೂ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಅಲೆದಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೈತರು ಗೊಬ್ಬರ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಯೂರಿಯಾ ಖರೀದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಫ್ಐಡಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದೇ ಚೀಲ ಎಂಬ ನಿಯಮ ಮಾಡಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಮೊರೆಗೆ ವರುಣದೇವ ಕೃಪೆ ತೋರವನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-23-60151774</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>