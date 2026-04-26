ಸರಸ್ವತಿದೇವಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ನರಗುಂದ: ಪಟ್ಟಣದ ಸರಸ್ವತಿ ನಗರದ ಸರಸ್ವತಿದೇವಿ ಜಾತ್ರಾಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ದಂಡಾಪೂರ ಓಣಿಯ ಉಡಚಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕುಂಭಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಕಲ ವಾದ್ಯಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು.</p>.<p>ಏ.28ರಿಂದ ಮೇ1ರವರೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ 9.30ರವರೆಗೆ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರಿಂದ ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಶ್ರೀ, ಪತ್ರಿವನಮಠದ ಗುರು ಸಿದ್ಧವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ಮೇ1ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಸ್ವತಿದೇವಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಹೋಮ, ಹವನ ನಡೆದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರತಿ ಕುಂಭಮೇಳ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಕರಡಿ ಮಜಲು ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-23-1395825560</p>