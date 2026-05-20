‘ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಕರ ಏರಿಕೆ: ಜನರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ನರಗುಂದ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕರವನ್ನು ಪುರಸಭೆ ದಿಢೀರನೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತೀವ್ರ ಖಂಡನೀಯ. ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಮುಖಂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಜಮಾಗಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸುದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಜಮಾಗಡಿ, ನರಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 23 ವಾರ್ಡಗಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ನಿತ್ಯ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೀರಿನ ಕರ ಏರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಕರ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1,500 ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ₹1,800ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದು ಖಂಡನೀಯ. ಈಗಲೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ನೀರನ ಕರವನ್ನು ಮೊದಲಿನ ದರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಜಮಾಗಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಚೆನ್ನು ನಂದಿ, ಮಾರುತಿ ಭೋಸ್ಲೆ, ನಾಗೇಶ ಅಪೋಜ, ಶಿವಯೋಗಿ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ, ಜಿ.ಆರ್.ಕದಂ, ಎಂ.ಎಂ.ಜಾವೂರ, ಮಂಜುನಾಥ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-23-1421077494</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>