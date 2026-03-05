ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೌರ ಅಂಗಡಿ: ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿಲ್ಲ: ಎಚ್.ಡಿ. ಪೂಜಾರ

<p><strong>ಮುಂಡರಗಿ (ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಂಗಟಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಂಗಟಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಾಹಿತಿ ಬಸವರಾಜ ಸೂಳಿಭಾವಿ ಅವರ ಆರೋಪ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಡಿಎಸ್ಎಸ್) ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ಡಿ. ಪೂಜಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಳಿಭಾವಿ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಅಸಮಂಜಸ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಶಿಂಗಟಾಲೂರ ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತಹಶಿಲ್ದಾರರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕದ ಮುಖಂಡ ಸತೀಶ ಪಾಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕೆಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಕಾರಣ ಶಿಂಗಟಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಡಪದ ಸಮಾಜದವರು ದಲಿತರಿಗೆ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಭಂಗ ಬಾರದಿರಲಿಯೆಂದು ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಹಡಪದ ಸಮಾಜದವರೇ ದಲಿತರು ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವು ಹಡಪದ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶಿಂಗಟಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಲು ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದಿದ್ದು, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಸರ್ಕಾರವೇ ಕ್ಷೌರದ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಂಗಟಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಮರಿಯಜ್ಜ ಹರಿಜನ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಕ್ಷೌರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಹಡಪದ ಸಮಾಜದವರೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೌರದ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕದಡುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಡಿ.ಜಿ.ಪೂಜಾರ, ಮರಿಯಪ್ಪ ಸತ್ಯಣ್ಣವರ, ಮಂಜುನಾಥ ಬಿಸನಳ್ಳಿ, ಕೋಟೆಪ್ಪ ಮೇಗಳಮನಿ, ಕಲಾವಿದ ಶಿವು ವಾಲಿಕಾರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>