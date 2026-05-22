ನರೇಗಾ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ವಿಬಿಜಿರಾಮ್ ಜಿ ಕೈಬಿಡಿ

<p>ಅಳವಂಡಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ವಿಬಿರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು, ಮೊದಲಿನ ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಂಕಪ್ಪ ಗದಗ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಿಡಿಒ ಕೋಟ್ರಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘2004-05ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರ, ಬಡ ರೈತರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ದುಡಿಮೆಗಾರರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಗಾವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ವಿಬಿಜಿ ರಾಮಜಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಬೇಕು, ಕಾಯಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಬೇಕು. ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಎರಡು ನೂರು ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ ನೀಡಬೇಕು. ಏಳು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕೂಲಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾರೆಪ್ಪ ತಂಬೂರಿ, ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದುರ್ಗಪ್ಪ ತಂಬೂರಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಹದೇವಪ್ಪ, ರಾಮಪ್ಪ, ಮರಿಯಪ್ಪ ಗಾಳಿ, ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಪುರದ, ಗಾಳೆಪ್ಪ, ಮಂಜಪ್ಪ ಕೊರವರ, ದುರಗೇಶ, ಮೈಲಪ್ಪ, ಹೇಮಂತ, ದುರ್ಗಪ್ಪ, ರೇಣುಕವ್ವ ಹಳ್ಳಿ, ಮಜುರಪ್ಪ, ಜಗದೀಶ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪುರದ, ಮಾಂತೇಶ, ಸಾರೆಪ್ಪ, ಮಾರುತೆಪ್ಪ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-35-944783442</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>