ಒಡೆಯರಮಲ್ಲಾಪುರ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಡೆಯರಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಮಡಿವಾಳರ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿತವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಡೆಯರಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ. ಒಡೆಯರಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ಬಸ್ ಅಗಡಿ ಹಾಸ್ಪೆಟಲ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಲುಗಡೆ ಆಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮಹಾಕವಿ ಪಂಪ ವರ್ತುಲದ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಒಡೆಯರಮಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಸ್ ಓಡಿಸದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಶಿಕಲಾ ಬಡಿಗೇರ, ರಂಜಾನ್ ನದಾಪ, ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಖಾದರಸಾಬ್ ರಿತ್ತಿ, ಹಸನ್ ಜಂಗ್ಲಿ, ಗೀತಾ ಬೀರಣ್ಣವರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಪಶುಪತಿಹಾಳ, ಲಲಿತಾ ತಳವಾರ, ರೇಣುಕ ಲೋಕಂಡೆ, ಜಯಶ್ರೀ ಕೋಡಬಾಳ, ಸುಧಾ ಪಶುಪತಿಹಾಳ, ಕಾವ್ಯ ಮೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ, ಹನಮಂತಪ್ಪ ಬಾರ್ಕಿ, ಹರೀಶ ತಳವಾರ, ಗದಿಗೆಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-23-903934978</p>