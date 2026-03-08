ಪಂ.ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳವರ ಶಿಷ್ಯ-ಪ್ರಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p><strong>ಗದಗ</strong>: ‘ಲಿಂ. ಪಂಡಿತ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ, ದೀನ ದಲಿತರು, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸೃತಿ, ಅನ್ನ, ವಿದ್ಯೆ ನೀಡಿ ಅವರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದರು. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು’ ಎಂದು ಧಾರವಾಡದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಸಂಗಮನಾಥ ಲೋಕಾಪೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ವೀರನಾರಾಯಣ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂ.ಪುಟ್ಟರಾಜ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪಂ.ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳವರ 112ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪಂ.ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳವರ ಶಿಷ್ಯ-ಪ್ರಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಣ್ಣಿದ್ದವರು ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅವರು ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ದಾಸೋಹ ಪರಂಪರೆ, ವಿದ್ಯಾ ದಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶ, ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಬಿ.ಅಸೂಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗೆ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಗೀತದ ಜತೆಗೆ ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸಂಗೀತ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿದ ಮಹಾ ಚೇತನ. ಅವರು ಅಂಧ, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಿಗೆ ನಂದಾ ದೀಪ ವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಇದ್ದುದೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪಂಡಿತ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಕಟಗಿಹಳ್ಳಿಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಯುವಜನರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಂಗೀತ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಶಿವಯ್ಯ ಬೆಳ್ಳೇರಿಮಠ, ಸುನಿಲ್ ಚಿನ್ನಾಪೂರ, ಶಿವಪ್ಪ ಲಗಳಿ, ಗುರು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟೂರಶೇಟ್ರು, ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಗಂಗನಗೌಡ ಬೆಣಕಲ್, ಶಾಂತಣ್ಣ ಮುಳವಾಡ, ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ಎನ್.ಎಚ್.ನಾಗನೂರ, ಈಶಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ಮಾಂತೇಶ ಲಗಳಿ, ಬಸವರಾಜ ಡಾವಣಗೇರಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಮೇಟಿ, ಭೀಮಪ್ಪ ಮಕಾಶಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಯಾಡದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ವೈ.ಆರ್.ಮೂಲಿಮನಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಮಠದ, ಕಳಕಪ್ಪ ಮುದ್ಲಾಪೂರ, ರತ್ನಾ ಮಂಟೂರಮಠ, ಶೈಲಾ ಚಿಕ್ಕಮಠ, ಶಿವಶಂಕರ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಚಿನ್ನಾಪೂರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ, ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಜನಪದ ಸಂಗೀತ, ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೌಜನ್ಯ ಕಟಗಿಹಳ್ಳಿಮಠ ಮತ್ತು ಚಿನ್ಮಯಿ ಬೆಣಕಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಡಿದರು. ಗಂಗನಗೌಡ ಬೆಣಕಲ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹಾರೊಗೇರಿಮಠ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಂದಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>