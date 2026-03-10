ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ರಸ್ತೆಬದಿ ಸಾಲುಮರಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಆಕ್ರೋಶ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಜಂತ್ರಿ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:40 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:40 IST
ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಣಸೆ ಫಲ ನೀಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ನೆರಳು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಮರಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ನೋವು ತರಿಸಿದೆ. ಮರಗಳ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಿಡಗಳ ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು.
ಮಹಾಂತೇಶ ಎಸ್. ಕಣವಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ
Gadag

