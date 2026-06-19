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ರೋಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಲು ಕೂಗು: ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ

ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಟೀಲದ್ವಯರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ
ಉಮೇಶ ಬಸನಗೌಡ್ರ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 4:36 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 4:36 IST
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ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಜಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲರ ಹಿರಿತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು
ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪೀಠಾಧಿಪತಿ, ಅಂಕಲಗಿ ಅಡವಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠ, ಕೊತಬಾಳ
ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲರು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಆದರ್ಶ ಮೆರೆಯಬೇಕು
ವಿಜಯಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕುದರಿಮೋತಿ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠ
CongressPoliticsKarnatakadk-shivakumar

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