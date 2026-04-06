‘ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ’

ರೋಣ: 'ನಮ್ಮದು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ನಾಡಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಆಧುನಿಕ ಭರಾಟೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪುರಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಖನಿಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠದ ಸಭಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ರೋಣ ವತಿಯಿಂದ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಅವರ 79 ನೇ ಜನ್ಮಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ 70 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 150 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜರುಗಿದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಗುರುಬಸಪ್ಪನಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘವು ವೃದ್ದರಿಗಾಗಿ ವೃದ್ದಾಶ್ರಮ, ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ, ವೃದ್ದರಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ, ಯೋಗ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ತೆರಯಲಿದೆ ಎಂದರು.ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಗುಲಗಂಜಿ ಮಠದ ಗುರುಪಾದ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸೀರೆ, ಕುಪ್ಪಸ, ದೋತಿ, ಪಟಗಾ ವಿತರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಅಮ್ಮಿನಗಡದಿಂದ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಮರಗಾಲ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೈದ ಚಿನ್ಮಯಿ ಹಾಗೂ ಬಸವಪ್ರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಿದ್ದನಕೊಳ್ಳದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೊತಬಾಳ ಅಡವಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ , ಹೊರಪೇಟಿ ದರಗಾದ ಸುಲೇಮಾನ ಸೈಯದ ಶಾವಲಿ ಅಜ್ಜನವರು, ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ.ಲಕ್ಕೋಳ, ಡಾ.ಐ.ಬಿ.ಕೊಟ್ಟೂರಶೆಟ್ಟಿ, ಶೋಭಾ ಆಡಿನ ,ಹನಮಂತಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ, ಸುನಿತಾ ರಾಬಾ, ಶಿವಶಂಕರ ಜಾಲಿಹಾಳ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಂಗಮೇಶ ದಿಂಡೂರ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಎಂ.ಎಚ್.ಇದ್ಲಿ ವಂದಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260406-23-1601647547