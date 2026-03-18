ಮನುಕುಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಂಚಪೀಠ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ: ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ರೋಣ: 'ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಮಗ್ರತೆ, ಮಾನವಕುಲದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಪಂಚಪೀಠದ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶರಣರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರ ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಿರೇಮಠದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ರಂಭಾಪೂರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಾಚಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪಂಚಪೀಠಗಳು ನಾಡಿಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ' ಎಂದರು.

ಸಿದ್ದಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವಿಕಾಸದ ಶಿವಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ದಾಂತ ಬೋಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲು ಗುರುವಿನ ಭೋದನೆ, ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ, ಧರ್ಮದ ಆದರ್ಶ ಪರಿಪಾಲನೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ರಂಭಾಪುರಿ ಮಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಪ್ರಸನ್ನ ರೇಣುಕ ಡಾ. ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೊತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಬೆನಹಾಳ ಸದಾಶಿವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಚಳಗೇರಿಯ ವೀರಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಗದಗ ವೀರೇಶ್ವರ ಆಶ್ರಮದ ಕಲ್ಲಯ್ಯಜ್ಜನವರು, ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಮಾತಾ ನಂದೀಕೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು ಇದ್ದರು.