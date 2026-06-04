ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ನಾಳೆ

<p>ರೋಣ: ರೋಣ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಕಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜೂನ್ 5ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>110/11ಕೆವಿ ರೋಣ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಕಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೋಣ, ಕ್ರಿಷ್ಣಾಪುರ, ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಜಿಗಳೂರು, ಕುರಹಟ್ಟಿ, ಹುಲ್ಲೂರು, ಮುದೇನಗುಡಿ, ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ, ಬೆಳವಣಿಕಿ, ಸವಡಿ, ಹೊನ್ನಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರು, ಸಂದಿಗವಾಡ, ಅರಹುಣಸಿ, ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಬಾಸಲಾಪುರ, ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರು, ಯಾವಗಲ್, ಯಾ.ಸ.ಹಡಗಲಿ, ಕೌಜಗೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-23-972670999</p>