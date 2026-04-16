ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆ: ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಗಾಯ

ರೋಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಸಮು ದಾಯ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆ ದಿದ್ದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಎಂಬುವರು ಮಂಗಳ ವಾರ ಮೃತರಾಗಿದ್ದು, ಮೃತನ ಸಮುದಾ ಯದವರು ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೃತ ಹೊಳೆಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದೆ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಇದು ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ.</p>.<p>ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದ್ದು ಈ ವೇಳೆ ಮೃತ ಹೊಳೆಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠನ ಮಕ್ಕಳು,ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವೀಣ ಚಲವಾದಿ, ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಲಘು ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ರೋಣ ಪಟ್ಟಣದ ಭೀಮಸೇನ ಜೋಶಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಗಾಯಾ ಳುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಣ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಪ್ರಕಾಶ ಬಣಕಾರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತಾ ಆಲೂರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಗಾಯಾಳುಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>