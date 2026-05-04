ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಅಧೋಗತಿಯತ್ತ ಜಲಮೂಲಗಳು

ಉಮೇಶ ಬಸನಗೌಡ್ರ

ರೋಣ: ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ದಾಹ ನೀಗಿಸಿದ್ದ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮೂಲಗಳ ಪೈಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಕೆರೆಗಳು ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳಚೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆರೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಿಸಿ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಯವ್ಯದ ಅಲ್ಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಮಲಪ್ರಭೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಲ ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಕೆರೆಗಳು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೈಗೊಂಡ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ, ಜಲ ಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸದ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಯಾವಗಲ್, ಬೆಳವಣಿಕಿ, ಸವಡಿ, ಕುರಹಟ್ಟಿ, ಮಾಡಲಗೇರಿ, ನೈನಾಪುರ, ಕೊತಬಾಳ, ಹಿರೇಹಾಳ, ಇಟಗಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಲವೆಡೆ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು, ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದೆಸೆ, ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಸುರಿಯುವ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ಕೆರೆಗಳು ಸಹ ಮಲೀನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವಸಾನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ರೋಣ ಪಟ್ಟಣದ ಊರ ಮಧ್ಯದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ ಕೆರೆ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಭಾಗ ಅತಿಕ್ರಮಣಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವಿಗೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿವೆ. ಕೆರೆಯ ಆವರಣ ಮತ್ತು ದಂಡೆ ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೂದಗೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಮಾಡಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಎರಡೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹಾಗೂ ಕೊಳಚೆ ನೀರು, ಕೆರೆ ಅಂಗಳ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು ಮಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಜನ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕೆರೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೆರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಶಾಭಾವ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕೊತಬಾಳ, ಸವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗದಗ ರಸ್ತೆಯ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ತ