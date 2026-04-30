ರಚನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ರೂಪಿಸಿದ ಸವಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.

ಉಮೇಶ ಬಸನಗೌಡ್ರ

ರೋಣ: ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸವಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಕಾಗುಣಿತ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಕಲೆ ಕಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಥೆ ಹೆಣೆಯುವ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರನ್ನು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಲಾವಣಿ ಪದ್ಯಗಳು, ಹಂತಿ ಪದಗಳು, ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಪದಗಳು, ಸೋಬಾನೆ ಪದಗಳ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಡಿನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿರುವ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಓದುವಿಕೆ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ, ಗ್ರಾಮದ ಇತಿಹಾಸ, ಹಬ್ಬ, ಜಾತ್ರೆ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ, ಸಂತೆ, ಮಾರಾಟ, ಕೃಷಿ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ, ಕುಲಕಸುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗದಗ ನಗರದ ತಾರಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಖಗೋಳ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಕೊನೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260430-23-166600477