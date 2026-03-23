ಶಿರಹಟ್ಟಿ | ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳು: ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ

<p><strong>ಶಿರಹಟ್ಟಿ</strong>: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂಬ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಶಿರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜನರು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಚರಿಸುವ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿವೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಅವರೇ ಸಂಚರಿಸಿದರೂ ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಜಾಣಕುರುಡು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಗ್ಗು-ಗುಂಡಿಗಳಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳು</strong></p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಹೊಳೆಇಟಗಿ, ಕನಕವಾಡ-ವಡವಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಚವಡಾಳ, ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಸಾಸಲವಾಡ, ಗೋವನಕೊಪ್ಪ-ವಡವಿ, ತೊಳಲಿ-ಕಲ್ಲಾಗನೂರು, ಚವಡಾಳ- ನಾಗರಮಡವು, ಸುಗನಹಳ್ಳಿ- ವಡವಿಹೊಸೂರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಕಲ್ಲಾಗನೂರು, ಕಲ್ಲಾಗನೂರು-ಹೊಳೆಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ.</p>.<p>ಶೆಟ್ಟಿಕೆರಿಯಿಂದ ಶಿರಹಟ್ಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪರಸಾಪುರದಿಂದ ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ಹೊಳಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರು ನಿತ್ಯ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>24/7 ಸಂಚರಿಸುವ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು</strong></p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳು ದಂಧೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಷರ್ಗಳ ಹಾವಳಿಯಂತೂ ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಮಿತಿಮೀರಿ (ಓವರ್ ಲೋಡ್) ಮರಳು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳು ಮಾಡಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗಣಿಧಣಿಗಳ ದಾಹಕ್ಕೆ ಕರಗುತ್ತಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡಗಳು ಕ್ರಷರ್ಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಂಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಂಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಜೆಲ್ಲಿಗಳ ಮಣಭಾರ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳು ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಇವೆರಡು ದಂಧೆಗಳು ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳು ಚಕ್ಕಡಿ ರಸ್ತೆಗಿಂತಲೂ ಕಡೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲ:</strong></p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳು ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಳಿದಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ತಗ್ಗುಗಳಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಪೇರಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಪಲ್ಟಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ.</p>.<p>ಇಂತಹ ಭಯಾನಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರು ಬಸ್ ಚಲಾವಣೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಆರೋಪ</strong></p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಹೊತ್ತ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸದ್ಯ ಪವನಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಹೊತ್ತ ವಾಹನಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ಇಲ್ಲವೇ ದಂಡ ಹಾಕಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚು ಟಸ್ಗಳ ಮಟಿರಿಯಲ್ (ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಜೆಲ್ಲಿ, ಮರಳು, ಪಿಸ್ಯಾಂಡ್, ಮಣ್ಣು) ಹೊತ್ತು ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಹೊತ್ತ ಮಣ್ಣಿನ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಒ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಡಳಿತ: ಕಿಡಿ</strong></p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಗಳು ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪರ್ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತುಹೋಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಗಾರು ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಆಗ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಂತಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸಿದರೂ ಜಾಣಕುರುಡುತನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಬೇಜವ್ದಾರಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಹೊಳಲಾಪುರದಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. </strong></p><p><strong>-ಬಸವರಾಜ ಹೊಳಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ</strong></p>.<p> <strong>ಇಲೆಕ್ಸನ್ದಾಗಾ ಓಟಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬರೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಲ್ಎ ಸಾಹೇಬ್ರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಿ ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆನಾ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. </strong></p><p><strong>-ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆ</strong></p>.<p> <strong>ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಟಿಓ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು </strong></p><p><strong>–ಕೆ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್</strong></p>.<p><strong>ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಿ: ಆಗ್ರಹ</strong></p><p> ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸುಗಮ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಿದ್ದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಹೊಂದಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.