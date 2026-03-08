ಶಿರಹಟ್ಟಿ: ಹೆಸ್ಕಾಂ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಶಿರಹಟ್ಟಿ</strong>: ಪಟ್ಟಣವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸಮಸ್ತ ಮುಖಂಡರು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಆರ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಶಿರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹುಬ್ಭಳ್ಳಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವೈಶಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಮಾಯೂನ್ ಮಾಗಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಪ್ಪತ್ತನವರ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನೂರಶೆಟ್ಟರ, ಅಕ್ಬರ್ ಯಾದಗಿರಿ, ಎಂ.ಕೆ.ಲಮಾಣಿ, ಬಸವರಾಜ ತುಳಿ, ಸಂದೀಪ ಕಪ್ಪತ್ತನವರ, ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ವೀರಪ್ಪ ಹೂಗಾರ, ಅಜ್ಜು ಪಾಟೀಲ, ಪರಮೇಶ ಪರಬ, ರಾಜು ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ ಕುಬೇರ, ಜಾಕೀರ ಕೋಳಿವಾಡ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಾರಬರ, ಮುನ್ನಾ ಢಾಲಾಯತ, ಗಫಾರ ಕುದರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>