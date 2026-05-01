ಫಕೀರೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ

ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಮ್ಮಿಗಿ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ: ಹರನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹರನಾಗಿ, ಹರಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹರಿಯಾಗಿ, ಹಜರತ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಜರತನಾಗಿ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸರ್ಪವಾಗಿ ಹುತ್ತ ಸೇರಿದ, ಸಾಮರಸ್ಯರ ಹರಿಕಾರ ಜಗದ್ಗುರು ಫಕೀರೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರೆಯ ಮಹೋತ್ಸವವು ಮೇ 1, 2ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜಗದ್ಗುರು ಫಕ್ಕೀರೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ. ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಮಠದ ಮೂಲ ಕರ್ತೃಗಳಾದ ಫಕೀರೇಶ್ವರರು 'ದ್ವೇಷ ಬಿಡು– ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು' ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ. 1570ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚನ್ನವೀರ ಎಂಬ ಹಿಂದೂ ಶರಣರೊಬ್ಬರು ಹಜರತ್ ಖಾಜಾ ಅಮಿನುದ್ದೀನ್ ಎಂಬ ಸೂಫಿ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವೈಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಸಾರಿದ ಮಹಾಮಹಿಮರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮಠವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಫಕೀರೇಶ್ವರರ ಮಠವು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಉಭಯ ಧರ್ಮ ಪಾಲಕ: ಈಶ್ವರ-ಅಲ್ಹಾಹುವಿನ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಜಗದ್ಗುರು ಫಕ್ಕೀರೇಶ್ವರರು 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಶಿವಯ್ಯ-ಗೌರಮ್ಮ ಎಂಬ ವೀರಶೈವ ದಂಪತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿ, ಚನ್ನವೀರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಖಾಜಾ ಅಮೀನುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಂದ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆದು ಫಕ್ಕೀರೇಶ್ವರರಾದರು.

ಫಕೀರೇಶ್ವರರು ಅಂದಿನ ಆಳರಸರಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೊರೆಗಳಂತೆ ರಾಜ ಪೋಷಾಕು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶೈವರಂತೆ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ, ಸಾಧಕರಂತೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಯೋಗಿಗಳಂತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ತೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶೈವರು ಶಿವನೆಂದು, ವೈಷ್ಣವರು ಹರನೆಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪೈಗಂಬರರೆಂದು ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಫಕೀರ ಚನ್ನವೀರರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈಶ್ವರನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿದರು.

ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಫಕೀರ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರರ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಫಕ್ಕೀರೇಶ್ವರರು ವೈರಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಪವಾಡ ಪುರುಷರಾಗಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವರಾಗಿ ಹಿಂದು ಮುಸ್ಲಿಂರಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದ ಸತ್ಪುರುಷ. 1610ರಲ್ಲಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿಯ ಉತ್ತರಕ್ಕಿರುವ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಫಕ್ಕೀರೇಶ್ವರರು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಹುಭಾಷಾ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಧರ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು.

ಸರ್ವಧಮರ್ಮಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯ: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮತ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸೌಹಾರ್ದ ಮೂಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ಫಕ್ಕೀರೇಶ್ವರರು, ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಕೊನೆಯ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡೊಂಬರ ಜಾತಿಯ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ, ಧರ್ಮದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ನಂತರ ಸಜೀವ ಸಮಾಧಿ ಹೊಂದಿದರು. ಈ ಮಹಾಮಹಿಮರ ಗದ್ದುಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಭಾವೈಕ್ಯ ಸಾರುವ ಮಠವೇ ಜಗದ್ಗುರು ಫಕ್ಕೀರೇಶ್ವರ ಮಠ. ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮಠ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಆಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಡಗಿದೆ.

ಹಿಂದು-ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಮಠದ ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು, ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತವೆ. ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಗಾರಿ, ಟಿಕೊರಿ, ತಾಳ, ಕರಣಿ, ಸನಾದಿ ಪಂಚವಾದ್ಯಗಳ ನಿನಾದ ಕ