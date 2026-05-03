ಫಕೀರೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರೆ: ಸಂಭ್ರಮದ ಕಡುಬಿಳ ಕಾಳಗ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ: ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಪೀಠದ ಫಕೀರೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದ ನಡುವೆ ಕಡುಬಿನ ಕಾಳಗ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.

ಶ್ವೇತ ವರ್ಣ ಧರಿಸಿ ಅಶ್ವಾರೂಢರಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೊತೆಗೆ ನಂದಿಧ್ವಜ ಕುಣಿತ, ಡೊಳ್ಳು ಮೇಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಕಡುಬಿನ ಕಾಳಗ ಜರುಗಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಕ್ತರತ್ತ ಬೆಲ್ಲದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಫಕೀರ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಬೆಲ್ಲದ ಚೂರಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಫಕೀರೇಶ್ವರರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

ಶ್ರೀಮಠದ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಕಡುಬಿನ ಕಾಳಗ ಕರ್ತೃ ಗದ್ದುಗೆ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಹಾಗೂ ರಥ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸುತ್ತು ಕಡುಬಿನ ಕಾಳಗ ನೆರವೇರಿತು. ನಂತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಅತ್ತಾರ ಮನೆತನದವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಗುಲಾಲ ಎರಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಡುಬಿನ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ