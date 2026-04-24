ಜ.ಫಕೀರೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೇ 1ರಂದು

ಶಿರಹಟ್ಟಿ: ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತ ಜ.ಫಕೀರೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೇ1 ಮತ್ತು 2ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ 13ನೇ ಪಟ್ಟಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜ.ಫಕೀರ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಶ್ವಾರೂಢರಾಗಿ ಮೆರೆವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಹೊರ ಪಯಣ ನಡೆಸಿ, ಹರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದರು.</p>.<p>ತೇರುಗಡ್ಡೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಫಕ್ಕಿರೇಶ್ವರ ಈಚೆಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಕಳಸಾರೋಹಣಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 13ನೇ ಪಟ್ಟಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀ ಜ.ಫಕೀರ ಸಿದ್ದರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೊರ ಪಯಣ ನಡೆಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜ.ಫಕೀರ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ತೃ ಫಕ್ಕೀರೇಶ್ವರರ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕಳಸಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸರ್ವ ಧರ್ಮದವರು ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ, ಫಕೀರ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶ್ರೀಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಫಕೀರ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶ್ರೀ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವುದು ಶ್ರೀಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀಮಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಫಕೀರ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನೂರಶೆಟ್ಟರ, ಅಜ್ಜುಗೌಡ್ರ ಪಾಟೀಲ, ಹುಮಾಯೂನ ಮಾಗಡಿ, ನಾಗರಾಜ ಲಕ್ಕುಂಡಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ, ಬಸವರಾಜ ತುಳಿ, ಎನ್.ಆರ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸುರಣ್ಣ ಕಪ್ಪತ್ತನವರ, ಅಕ್ಟರ ಯಾದಗಿರಿ, ಬಸಣ್ಣ ಹೊಸೂರ, ಬಸವರಾಜ ಬೋರಶೆಟ್ಟರ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂಗಳಗಿ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ಮಜ್ಜಗಿ, ಶೌಕತ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>