ಬೆಳೆವಿಮೆ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಆರೋಪ: ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

<p>ಶಿರಹಟ್ಟಿ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾ ಮಿನ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಬೆಳೆವಿಮೆ ತುಂಬಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ವಿಮೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಾರತಮ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಜರುದ್ದೀನ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂದ ಲಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಶ್ಯಾಮಿಲಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 38177 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿ ಪರೀಶಿಲನೆ ಮಾಡದೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಪಿಆರ್ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಬೆಳೆ ಸಮಿಕ್ಷೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 9687 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು 4755 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಂದು ನಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1319 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ 15761 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿ ತಮ್ಮ ಮನ ಬಂದ ಹಾಗೇ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಹೆಸರು, ಶೇಂಗಾ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕಬ್ಬು ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಗಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಬೆಳೆವಿಮೆ ಕಂತು ಕಟ್ಟಿದ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯವರು 22,356 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಶಿವಾಜಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ನಾಗರಾಜ ಮಜ್ಜಿಗುಡ್ಡದ, ಬಸವರಾಜ ವಡವಿ, ಎಂ.ಸಿ.ಪೂಜಾರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದಾನಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಗೊರವರ, ಎಚ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ, ಶೇಖಪ್ಪ ಮಜ್ಜಿಗುಡ್ಡದ, ಮಹೇಶ ಗೊರವರ, ಎ.ಬಿ.ಪೂಜಾರ, ಎಸ್.ಬಿ.ದಾನಿ ಇತರ ರೈತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-23-446436632</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>