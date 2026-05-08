‘ಭಾಷೆ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’

ಶಿರಹಟ್ಟಿ: 'ನಾಡು-ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಕಣಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ಕುಂದುರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಕದಂಬ ಕಲಿಕಾ ಶಿಬಿರ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ 112ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪನ್ಯಾಸ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ಪಲ್ಲೇದ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನಕುಮಾರ ಅಳವಂಡಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಮಹಾಜನ ಶೆಟ್ಟರ, ಬಿ.ಎಂ.ಯರಕದ, ಅಶೋಕ ಬಡಿಗೇರ, ಈಶಪ್ಪ ಅಕ್ಕೂರ, ಎಚ್.ಟಿ.ಬಿಜ್ಜೂರು, ವಿ ಜಿ ಅಂಗಡಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ, ಕೊಟ್ರಯ್ಯ ಹೊಂಬಾಳಮಠ, ಸತೀಶ ವಾರದ, ಶಿವಯೋಗಿ ವಿಭೂತಿ, ಸುರೇಶ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕದಂಬ ಕಲಿಕಾ ಶಿಬಿರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260508-23-2119986617