ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
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ಇಲಾಖೆಯ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಖಾಲಿ ಉಳಿದ ಕೂಸಿನ ಮನೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು

Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 0:53 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 0:53 IST
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Karnataka
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