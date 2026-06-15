ಇಲಾಖೆಯ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಖಾಲಿ ಉಳಿದ ಕೂಸಿನ ಮನೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು

<p><em>ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಮ್ಮಿಗಿ</em></p>.<p>ಶಿರಹಟ್ಟಿ: ಹಳ್ಳಿಗರ ಬದುಕಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನೂ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ‘ಕೂಸಿನ ಮನೆ‘ ಶ್ರಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು, ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಗೆ ತೆರಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಕೂಸಿನ ಮನೆಗಳು ಇಲಾಖೆಯ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಸದ್ಯ ಖಾಲಿ ಇವೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ತರ ಯೋಜನೆ ಯಾದ ಕೂಸಿನ ಮನೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 3 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ಆಟಿಕೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ (ನರೇಗಾ)ಯಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ 'ಕೂಸಿನ ಮನೆ' (ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ) ಯೋಜನೆಯು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆ ಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸದ ಪರಿಣಾಮ ಸದ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೂಸಿಲ್ಲದ ಅನಾಥ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ 10 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೂಸಿನ ಮನೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಕೋಳ, ರಣತೂರು, ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಗಡಿ, ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ, ತಾರೀಕೊಪ್ಪ, ವಡವಿ ಮತ್ತು ಕೋಗನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಸಿನ ಮನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆಗೆ ಆರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಕೂಡಾ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಅನಾಥವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಅನುಕೂಲವಾಗದ ಕೂಸಿನ ಮನೆಗಳು: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ತಾಯಂದಿರು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ನೀಗಿಸಲು ಶಿಶು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಡತನವಿದ್ದರೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರು ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ, ಹಳ್ಳಿಗರ ಬದುಕಿನ ಕಾಳಜಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 2023ರಲ್ಲಿ 'ಕೂಸಿನ ಮನೆ' ಯೋಜನೆ ಶ್ರಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗ ಬೇಕಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಮೊದಲು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-23-759950302</p>