ಶಿರಹಟ್ಟಿ: ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ರೈತ ದಂಪತಿ

<p><strong>ಶಿರಹಟ್ಟಿ:</strong> ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದರೆ ಭೂಮಿತಾಯಿ ಎಂದೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಪಟ್ಟಣದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಢಾಲಾಯತ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮಾ ದಂಪತಿ ಇತರೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸ್ವಂತ 1 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಾವಿ ಇದ್ದು, ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೂಡ ಕೊರೆಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ದತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಮಗನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇಡೀ ವರ್ಷ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ 3 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕರೆಗೊಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ಗಾಡಿ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ 1-2 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಮನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.<br><br>ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಬೆಳೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ, ತಿಪ್ಪೇ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ತೋಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಳು ಸಾಕಣೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೊಳ್ಳೆ ಅಥವಾ ನೊಣ ಸುಳಿಯದ ಹಾಗೇ ಪರದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಘಟಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಬೇಗ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಹಸಿರು ನೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಹುಳು ಸಾಕಣೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹700ರಿಂದ ₹800 ದರ ಇದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ 10 ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹6 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹7 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು ₹5 ಲಕ್ಷ ಲಾಭವನ್ನು ರೇಷ್ಮೆಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬಹುದು.</blockquote><span class="attribution"> ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರೈತ</span></div>.<p><strong>ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ</strong> </p><p>ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಕಸುಬು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಸುಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಜಮೀನಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಾಡಿಯಷ್ಟು ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇನ್ನೂ 15 ಗಾಡಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಾಡಿ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹4-5 ಸಾವಿರ ತಗಲುತ್ತಿದ್ದು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಡಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೊಪ್ಪು ಹೇರಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗೆ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವ ರೋಗವೂ ಬಾರದೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>