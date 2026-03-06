ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga

ಶಿರಹಟ್ಟಿ: ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ರೈತ ದಂಪತಿ

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಬೆಳೆ: ಖರ್ಚು ಕಳೆದು ₹5 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ
ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಮ್ಮಿಗಿ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:44 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:44 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಯೊಂದಿಗೆ ರೈತ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್
ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಯೊಂದಿಗೆ ರೈತ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್
ರೇಷ್ಮೆಹುಳು ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ರೇಷ್ಮೆಹುಳು ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬಹುದು.
ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರೈತ
Farmer

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT