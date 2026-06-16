ಶಿರಹಟ್ಟಿ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಶಿರಹಟ್ಟಿ: ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗದೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಜಯನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಬಿಂದಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸವಿತಾ ತಾಂಬ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾರ್ಡಿನ ನಿವಾಸಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಮರಿಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗದೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಬಾತರೂಂಗೆ ಹೋಗಲು ಸಹ ನೀರಿಲ್ಲದ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀರಿನಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವೃದ್ದರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಯ ದಿನಬಳಕೆ ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>ಕೂಡಲೇ ಮನವಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪತ್ರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಲಾ ಮುಕ್ಕಣ್ಣವರ, ರವಿ ಘಂಟಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಗ್ಗರ, ಪರಸಪ್ಪ ಬಕ್ಸದ, ಭರಮವ್ವ ಕುದರಿ, ಕವಿತಾ ಭಜಮ್ಮನವರ, ದುರಗಪ್ಪ ಮೋಡಿಕಾರ, ಹನುಮಂತ ಮೋಡಿಕಾರ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕಾಫೀಜ್, ಮಮತಾಜ ಬಡಿಗೇರ, ಗೌರಮ್ಮ ಸುಂಕದ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಮಾನೇಗಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಕೇರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-23-1839400343</p>