ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
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ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿಯತ್ತ ಯುವಕರ ಚಿತ್ತ, ಭವಿಷ್ಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 0:53 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 0:53 IST
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