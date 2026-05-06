ಪರಸಾಪುರ: ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆಗರ

ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಮ್ಮಿಗಿ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ: ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿತ್ಯ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಉತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಷರ್ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇವರ ಹಾವಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 1500ರಿಂದ 2000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಅಳಿಯದ ಬಯಲು ಶೌಚ ಪದ್ಧತಿ: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಶೌಚ ಪದ್ಧತಿ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿನ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚ ಮಾಡುವ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಆತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಾರ್ಡ್ನ ಸಂಧಿಗಳ ಚಿಕ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕ್ಕ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದಂತೆ ಸೊಳ್ಳೆಕಾಟದಿಂದ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ವಯೋವೃದ್ಧರು ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದ ಗ್ರಾಮ: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಬಹುತೇಕ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮರೆತಂತಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಗತಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಬರುವ ನೀರನ್ನೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಗ್ಗುದಿಣ್ಣೆಗಳ ರಸ್ತೆ: ಇಷ್ಟುದಿನ ನಡೆದ ಕ್ರಷರ್ನ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಇಂಚು ಇಂಚು ನುಂಗಿ ಹಾಕಿವೆ. ಎಂತಹ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಿತ್ತುಹೋಗಿ ಚಕ್ಕಡಿ ದಾರಿಯಂತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಹ ತಗ್ಗು ದಿಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಹ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಣಾಮ ಶಾಲಾಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯೋವ