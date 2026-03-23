ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ

ಕಾಶೀನಾಥ ಬಿಳಿಮಗ್ಗದ

ಮುಂಡರಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿನೀಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ.

ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನೆಲೆಸಿರುವ ಈರಣ್ಣನ ಗುಡ್ಡವು ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಗುಡ್ಡದ ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯ ತುಂಗಭದ್ರೆ ಹರಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಗುಡ್ಡದ ಹಿಂದೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಿದ್ದು, ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸದಾ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತದೆ.

ಸುಮಾರು 800-900 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧು, ಸಂತರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹನುಮಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡದ ಕೊರಕಲು ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸ.

ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಸಾಧು, ಸಂತರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು. ಗುಡ್ಡದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಂಗಟಾಲೂರು, ಹಮ್ಮಿಗಿ, ನವಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿತ್ಯ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಜರುಗುವ ಅಗ್ನಿ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಪುರವಂತರು ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ, ಪಂಚಲೋಹದ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿ ಹಾಯ್ದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಅಗ್ನಿ ಮಹೋತ್ಸವವು ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಉದ್ಯಾನ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಉದ್ಯಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ಉಚಿತ ದಾಸೋಹ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರ ವಸತಿಗೆ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈರಣ್ಣನ ಗುಡ್ಡದ ಮುಂದೆ ಹರಿದಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಡುಗಡ್ಡೆಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ನವಿಲುಧಾಮ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260323-23-489681454