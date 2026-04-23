ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಮಹಾಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಡೆಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ (ಎಂ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ದೈವವಾದ ಬಂಡಿಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಮೇ 1 ರಂದು ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಮಹಾಪುರಾಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನವು ಏ.30ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಗುಂಡಕನಾಳ ಸಂಸ್ಥಾನ ಬೃಹನ್ಮಠದ ರಾಜಗುರು ಗುರುಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಹಾನ್ ಸಂತ ರಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಹರಿಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದ ವಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಯಾಳಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭಾಜಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಕೂಚಬಾಳ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಜಹಾಗೀರದಾರ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜಹಗೀರದಾರ, ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪತ್ತಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಬಂಡೆಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪೂಜಾರಿ, ನಿಂಗಣ್ಣ ಸಣ್ಣಪೂಜಾರಿ ಬಿ.ಬಿ.ಚೋಕಾವಿ, ವಿಜು ಗಬಸಾವಳಗಿ, ಶಶಿಧರ ಹಿರೇಮಠ ಇದ್ದರು. ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಕಾರರಾದ ತಾಳಿಕೋಟೆಯ ವಿಭೂತಿಮಠದ ಮಹಾಂತದೇವರು ಪುರಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-26-283191886