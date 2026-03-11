ನಾಟಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮಾಧ್ಯಮ: ಮಿಥುನ್‌ ಜಿ. ಪಾಟೀಲ

<p><strong>ನರೇಗಲ್</strong>: ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮವು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರಿ ದಾರಿ ತೋರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಥುನ್ ಜಿ. ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನರೇಗಲ್ ಸಮೀಪದ ತೋಟಗಂಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಶಾಖಾ ಮಠದ 16ನೇ ವರ್ಷದ ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ನಾಟಕವು ಕಲಾವಿದರ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಆಧುನಿಕತೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಲೆ ನಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲಾವಿದರೂ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಂಗ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಆರ್. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ, ಎ. ಆರ್. ಮಲ್ಲನಗೌಡ್ರ, ಗಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬಸಯ್ಯ ಕಲ್ಮಠ, ಬಸವರಾಜ ಕುಂಬಾರ, ಉಮೇಶಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಂಗನಗೌಡ ಹೀರೆಹಾಳ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಬೂದಿಹಾಳ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>