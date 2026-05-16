ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ನಿಂತ ಯಶವಂತಪುರ– ವಿಜಯಪುರ ರೈಲು

ಗದಗ: ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ರೈಲಿನ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ, ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎರಡು ಗಂಟೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಯಶವಂತಪುರ- ವಿಜಯಪುರ ರೈಲು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಳಕಲ್ ತಲುಪಿದ ವೇಳೆ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಣಗಿನಹಾಳ ರೈಲ್ವೆ ಯಾರ್ಡ್ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ವೇಳೆ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು.

ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ರೈಲು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳ ತಲುಪಲಾಗದೇ ಜನರು ಪರದಾಡಿದರು. ಜತೆಗೆ, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವ ರೈಲುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಯಿತು.

'ರೈಲ್ವೆ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದ ಪರಿಣಾಮ ಯಶವಂತಪುರ ವಿಜಯಪುರ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಜತೆಗೆ, ಇತರೆ ರೈಲುಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಗದಗ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಂಜಿನ್ ಈ ರೈಲಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು' ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ