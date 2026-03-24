ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ಇಲ್ಲಿನ ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂರ್ತಿಯ 1045ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸೋಮವಾರ, ಜೈನಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.

ಮಹಾ ವೈರಾಗಿಗೆ ಅನೇಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಾಹುಬಲಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರಜತದ ಆಚಾರ್ಯ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಕಲಶ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕಲಶ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ದೇವಿಯ ಕಲಶ, ಗುಳ್ಳುಕಾಯಜ್ಜಿ ಕಲಶ, ಕಾಳಲಾದೇವಿ ಕಲಶ, ಚಾವುಂಡರಾಯ ಕಲಶ, ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿ ಕಲಶ, ಮಹಾಶಾಂತಿಧಾರ ಮತ್ತು ಚತುಷ್ಕೋನ ಕಲಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕ ಮಹಾಮಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಲ ವಾದ್ಯಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಶ್ವೇತ, ಕೇಸರಿ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು ಜಲಾಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಎಳನೀರು, ಇಕ್ಷುರಸ, ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಸ, ಕಲ್ಕಚೂರ್ಣ, ಅರಿಷಿನದ ಹುಡಿ, ಕಷಾಯ, ಸರ್ವೌಷಧಿಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಚತುಷ್ಕೋನ ಕಲಶಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ರಕ್ತ ಚಂದನ, ಅಷ್ಟಗಂಧ, ಕೇಸರಿ, ಶ್ರೀಗಂಧದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಲೋಕದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮಹಾಶಾಂತಿಧಾರಾ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಶ್ರಾವಕಿಯರು 108 ಅರ್ಘ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಪೂರ್ಣಾರ್ಘ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗಂಧೋದಕ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಪೀಠದ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ, ಆಚಾರ್ಯ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯ ಅನೇಕಾಂತಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ, ಗಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆಗಳು, ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅನನ್ಯ ಎಂದರು.

ಎಸ್.ಡಿ.ನಂದಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ವಿಮಲ್, ಸನ್ಮತಿ, ಜೀವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪೂಜಾ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಭಾರತ ವರ್ಷೀಯ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಜರಾಜ್ ಗಂಗವಾಲ್, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವರ್ಷೀಯ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಮಿಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಂಬೂಪ್ರಸಾದ್ ಜೈನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೇವ ಗುರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು
ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಠ