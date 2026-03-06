ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಆಲೂರು| ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ; ಇ–ಖಾತೆ ಶೀಘ್ರ: ಶಾಸಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು

ಎಂ.ಪಿ.ಹರೀಶ್
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:16 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:16 IST
ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ 13 ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಲಾಗುವುದು. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು
ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು ಶಾಸಕ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ಇ-ಖಾತೆಯನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. 20 ವರ್ಷ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ
ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ. ಪಂ. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
