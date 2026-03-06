ಆಲೂರು| ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ; ಇ–ಖಾತೆ ಶೀಘ್ರ: ಶಾಸಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು

<p><strong>ಆಲೂರು:</strong> ಆಶ್ರಯ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಗ್ರಹಣ ಗುರುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಶಾಸಕರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು, ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲು ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಬಿ. ಶಿವಪ್ಪ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮೂಲ ತಳಪಾಯ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಎಚ್.ಎಂ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎಚ್.ಕೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲು ಇದ್ದ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೇನು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತಿ ಜಾರಿಯಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸದ್ಯ ಶಾಸಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು, ಆಶ್ರಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇ-ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದರು. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇ-ಸ್ವತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 194 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು, ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. 2018-19 ರಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 194 ಆಶ್ರಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ, ಇತರೆ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅತಂತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಗ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಕ್ಕುಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇ-ಖಾತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇ-ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಶ್ರಯ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಕಾದಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಿವೇಶನ ಕೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಸೂರು ದೊರಕುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ’ ಎಂದು ಫಲಾನುಭವಿ ಆಶಾ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ 13 ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಲಾಗುವುದು. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು </blockquote><span class="attribution">ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು ಶಾಸಕ</span></div>.<div><blockquote>ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ಇ-ಖಾತೆಯನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. 20 ವರ್ಷ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ </blockquote><span class="attribution">ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ. ಪಂ. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>