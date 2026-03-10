ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ: ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ಆಲೂರು–ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ

<p><strong>ಆಲೂರು:</strong> ವಾಟೆಹೊಳೆ ಜಲಾಶಯದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಆಲೂರು–ಬೇಲೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕುಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನೀರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಭಸದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಆಗದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ತಡೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳು, ಬಸ್, ಲಾರಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ರಸ್ತೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಚಾಲಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗೋಚರವಾಗದೇ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಂತೂ ಗುಂಡಿಗಳು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದರೆ, ವಾಹನಗಳು ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಉರುಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈವರೆಗೆ ಅನೇಕ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಅನೇಕ ಚಾಲಕರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಜಾಗವು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಗುಂಡಿಗೆ ಇಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದರೆ, ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನು ಯಾರು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗಲಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಶಾಸಕರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಸೇತುವೆ ಎರಡೂ ಬದಿ ಇಳಿಜಾರು ರಸ್ತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ವಾಹನಗಳ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು </blockquote><span class="attribution">-ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಯರೆಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ</span></div>.<div><blockquote>ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. </blockquote><span class="attribution">-ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಲೊಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>