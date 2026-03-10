ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
hasana

ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ: ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ಆಲೂರು–ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ

ಎಂ.ಪಿ. ಹರೀಶ್‌
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:48 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:48 IST
ಸೇತುವೆ ಎರಡೂ ಬದಿ ಇಳಿಜಾರು ರಸ್ತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ವಾಹನಗಳ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು
-ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಯರೆಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ
ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
-ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಲೊಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌
HassanRoad problem

HassanRoad problem

