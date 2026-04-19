ಮನೆಗಣತಿ ಪ್ರಾರಂಭ

<p>ಆಲೂರು: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಪ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ 33 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆದು, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 2027ಕ್ಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಭಾರತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿಜಯ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-36-1390975772</p>